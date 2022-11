Nach Trennung von Paola Maria: Auch Sascha wieder vergeben?

Wie sieht es im Moment in Sascha Koslowskis (35) Liebesleben aus? Der YouTuber und seine Ehefrau Paola Maria (29) haben sich Anfang des Jahres nach rund neun gemeinsamen Jahren und zwei Söhnen getrennt. Nach dem Ehe-Aus hat sich die Influencerin in ihren neuen Freund Alexander Thoss verliebt. Ist Sascha nach der Trennung von Paola etwa ebenfalls wieder vergeben? Das deutete der Webstar jetzt jedenfalls auf Social Media an...

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte Sascha jetzt einen neuen Schnappschuss, mit dem er einen Hinweis auf eine mögliche neue Romanze gibt: Auf dem Foto liegt der zweifache Vater nämlich mit dem Kopf auf dem Bauch einer Unbekannten. Von seiner Kuschelpartnerin sind jedoch nur ein Print-Hoodie, die linke Hand und die Oberschenkel zu sehen. Sascha ließ das Posting zudem unkommentiert.

Auch wenn Sascha bislang sich nicht konkret dazu äußerte, gehen seine Fans schon davon aus, dass er eine neue Frau an seiner Seite hat. "Ich gönn ihm das", "Neues Kapitel" oder auch "Die neue Freundin", schrieben beispielsweise drei Supporter in der Kommentarspalte des Netzbeitrags.

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski im November 2022

