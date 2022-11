Nach zwei Exits: SIE zieht jetzt bei "Promi Big Brother" ein

Der Promi Big Brother-Container bekommt Zuwachs! Am Mittwochabend entschied sich der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) dafür, die Show freiwillig zu verlassen, was große Bestürzung bei seinen Fans auslöste. Zuvor hatte auch Versicherungsdetektiv Patrick Hufen freiwillig das Handtuch geworfen. Doch noch sollen sich die Reihen bei den Promi-BB-Bewohnern nicht lichten. Jetzt stößt eine weitere Kandidatin zu dem Cast dazu: Es ist Catrin Heyne!

Catrin wurde durch ihre Teilnahme an Goodbye Deutschland bekannt. Vor rund zwölf Jahren ist die gelernte Zahnarzthelferin mit ihrem Mann in die Schweiz ausgewandert, arbeitete zunächst als Kassiererin und ist heute Geschäftsführerin von zehn Sonnenstudios. Bei "Promi Big Brother" will die TV-Auswanderin zeigen, dass der Schein bei ihr trügt. "Die meisten Menschen schätzen mich falsch ein. Wenn die mich sehen, denken sie, ich bin nur eine Tussi, die 24/7 vor dem Spiegel steht und sich Kleister ins Gesicht schmiert. Und das ist eben absolut nicht der Fall", erzählte sie im Interview mit Sat.1.

Doch was wird Catrin in der Show wohl besonders schwerfallen? Ihr werde vor allem ihr Mann Marco fehlen. "Ansonsten bin ich ein totaler Käse-Junkie. Ich verdrücke schon am Tag ein, zwei Packungen fettarmen Käse", gab die 38-Jährige ehrlich zu.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Instagram / jeremyfragrance Jeremy Fragrance, "Promi Big Brother"-Kandidat 2022

Anzeige

Sat.1 Catrin Heyne, TV-Auswanderin

Anzeige

Instagram / catrinheyne Catrin Heyne, Juni 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de