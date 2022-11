"Promi Big Brother" ohne Jeremy Fragrance: Fans fehlt etwas

Die Zuschauer vermissen ihn schmerzlich. Der Parfüm-Influencer Jeremy Fragrance (33) stand von Beginn an im Mittelpunkt der diesjährigen Promi Big Brother-Staffel. Viele sind von dem Unternehmer fasziniert, einige waren von ihm genervt. Doch sie alle konnten wohl nicht wegschauen, als er seine Monologe zum Besten gab oder seine Fitnessübungen machte. Doch dann verließ der Webstar die Show plötzlich freiwillig: Seine Fans sind am Boden zerstört.

Auf Instagram machen viele Zuschauer deutlich, die Show ohne den gebürtigen Oldenburger nicht mehr weiterschauen zu wollen. "'Promi Big Brother' ist jetzt für uns zu Ende" und "Ich brauche meine tägliche Dosis Promi-BB, aber ohne dich macht es keinen Sinn" lauteten zum Beispiel einige Kommentare zu dem freiwilligen Exit des 33-Jährigen. Ein User prophezeite sogar: "Das wird ein noch größerer Quotensturz als bei der Fußball-WM."

Auch Promis wie Denny Heidrich (35) werden Jeremy bei "Promi Big Brother" vermissen. "Cooler, verrückter Typ, der gezeigt hat, dass es einem völlig egal sein muss, was andere über einen denken, sagen oder wie die Außendarstellung ist", gab der ehemalige Adam sucht Eva-Kandidat seine Meinung ab. Claudia Obert (61) empfahl Jeremy sogar, nicht in Deutschland zu bleiben, was seine TV-Karriere betrifft. "Geh in die USA – du bist zu heiß für dieses Land und für diesen Kontinent", schrieb die Champagner-Liebhaberin.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Jeremy Fragrance, Influencer

Jeremy Fragrance, November 2022

Jeremy Fragrance, "Promi Big Brother Kandidat" 2022

