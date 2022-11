So süß gratulierte John Travolta Sohn Ben zum Geburtstag!

John Travolta (68) platzt vor Stolz. Der Grease-Darsteller hatte 2020 einen großen Verlust verkraften müssen: Seine Frau Kelly Preston ist mit 57 Jahren an den Folgen von Brustkrebs verstorben. Die Schauspielerin hatte aber nicht nur ihren Ehemann zurückgelassen, sondern auch ihre zwei gemeinsamen Kinder – Ben und Ella Bleu Travolta (22). Deshalb setzt der Vater alles daran, für seine Kids da zu sein: Sohnemann Ben feierte nun seinen 12. Geburtstag, weshalb ihn John mit einem süßen Post beglückwünschte.

Auf Instagram veröffentlichte der 68-Jährige ein Bild, das seinen Sohn auf einem Sofa liegend zeigt. Doch der Junge ist dabei nicht allein: Der Familienhund Peanut kuschelte sich an das Kind. "Alles Gute zum Geburtstag, mein lieber Ben", schrieb der Vater stolz zu seinem Beitrag dazu und merkte an: "Das wünschen dir dein Papa, Ella und Peanut. Wir lieben dich so sehr!"

Auch Bens Schwester Ella widmete ihm einen Geburtstagspost: Dabei sieht man den 12-Jährigen in einem ärmellosen Shirt dastehen, während er den Hund auf seinem Arm hält und sein Gesicht eng an das des Tieres schmiegt. "Alles Gute an den süßesten Jungen, den ich kenne. Ich liebe dich!", schrieb die 22-Jährige zu dem Schnappschuss dazu.

