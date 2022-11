"Wunschabstand": Darum wollte Kisu genau jetzt Nachwuchs!

Kisu (31) hat sich ihre zweite Schwangerschaft gründlich überlegt. Vor wenigen Wochen verkündete die Influencerin überglücklich, dass ihr Mann Kevin und sie erneut Nachwuchs erwarten. Im Promiflash-Interview verriet die Berlinerin dann auch, dass ihr zweites Kind ein absolutes Wunschkind sei. Nun gab sie weitere Einblicke in die Planung der Schwangerschaft: Kisu verriet, dass sie sich immer einen Altersabstand von dreieinhalb Jahren zwischen ihren Kindern gewünscht habe.

Am Donnerstag veranstaltete die Berlinerin eine kleine Fragerunde zum Thema Schwangerschaft und Co mit ihrer Community. Dabei wollte ein User wissen, ob Kisu den zweiten Nachwuchs geplant habe. "Ich habe mir die Spirale entfernen lassen und wir sind unglaublich dankbar dafür, dass es so schnell geklappt hat", begann die Influencerin zu erzählen. Einer der Gründe wäre dabei auch gewesen, dass der "absolute Wunschabstand" zwischen ihren Kindern genau dreieinhalb Jahre sei.

Im Anschluss erklärte Kisu dann auch noch die Hintergründe dieser Herzensangelegenheit. Sie habe einfach das Gefühl, dass dieser Altersunterschied der Kinder gut zu ihrer Familie passe. "Wir wollten genug Zeit mit Milena haben, bevor ein Neugeborenes meine volle Aufmerksamkeit braucht. Zudem spielt die Selbstständigkeit des Erstgeborenen auch eine große Rolle", berichtete Kisu. Aktuell habe sie zwar noch nicht das Gefühl, allem gerecht werden zu können, jedoch sei sie zuversichtlich, dass das in ein paar Monaten schon anders sein wird.

Instagram / kisu Kisu mit ihrem Mann Kevin und ihrer Tochter Milena

Instagram / kisu Kisu im November 2022

Instagram / kisu Kisu mit ihrer Tochter Milena

