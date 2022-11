Barbara Meiers zweite Tochter Emilia Elise ist auf der Welt!

Barbara Meier (36) ist überglücklich! Die Germany's next Topmodel-Gewinnerin durfte sich gemeinsam mit ihrem Mann Klemens Hallmann schon zum zweiten Mal über Nachwuchs freuen. Ihre Tochter Marie-Therese bekam nun eine kleine Schwester: Emilia Elise! Der Name hat für die Familie eine besondere Bedeutung – er ist inspiriert von ihren Vorfahren. "Es ist toll, dass wir so ein kleines Andenken an sie bewahren können", schwärmte Barbara dazu auf ihrer Instagram-Seite.

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de