Enthüllt: Dieses Essen gibt es auf dem Promi-BB-Dachboden

Bei Promi Big Brother wird in diesem Jahr auf Dosenfutter gesetzt! Seit inzwischen einer Woche schlagen die deutschen Stars und Sternchen in der beliebten TV-Show gemeinsam die Zeit tot. In der Jubiläumsstaffel gibt es gleich drei Bereiche, in denen Micaela Schäfer (39), Jay Khan (40) und Co. verweilen: das Luxusloft, die Garage und den Dachboden. Während im Loft geschlemmt werden kann, dürfen die Bewohner der Garage im Penny-Markt einkaufen. Doch was essen eigentlich die Promis auf dem Dachboden?

Das verriet Sat.1 jetzt im Detail: "Es gibt nur eine bunte Mischung aus Konservendosen und Lebensmitteln in Gläsern." Von Nudeln oder Toastbrot können die Dachbodenbewohner also nur träumen – stattdessen stehen bei ihnen Silberzwiebeln, Bohnen, Sauerkraut, Vollkornbrot oder auch Schweinefleisch im eigenen Saft auf dem Speiseplan. Auch Eintöpfe oder Gemüse aus der Dose kommen auf den staubigen Tisch. Frische Lebensmittel gibt es dagegen nicht.

Während ihre Kollegen auf dem Speicher sich über ihr Dosenfutter ärgern müssen, genießen die Bewohner der Garage in diesem Jahr erstmals einen kleinen Luxus: Im Penny-Markt können die Stars nämlich sogar Alkohol einkaufen! Sekt oder auch Schnaps stehen zur Auswahl – genutzt wurde dieses Angebot bisher aber nicht.

SAT.1/Marc Rehbeck Die Kandidaten von "Promi Big Brother" 2022

Sat.1 Der "Promi Big Brother"-Dachboden, Staffel 2022

Promi Big Brother, Sat.1 Kandidaten bei "Promi Big Brother"

