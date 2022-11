Gewinner 2020: Promi BB hat Werner Hansch' Leben verändert

Werner Hansch (84) ist im Reinen mit sich selbst. Der ehemalige Sportreporter gewann im Jahr 2020 an Promi Big Brother teil und ging aus der Staffel als Sieger hervor. In der Show thematisierte er seine Spielsucht und berührte mit seiner Offenheit viele Menschen vor den TV-Bildschirmen. Doch wie ist es Werner seit seinem Sieg ergangen? Im Promiflash-Interview verriet der Sportexperte, wie lebensverändernd die Promi-BB-Teilnahme für ihn war.

"Seitdem hat mein Leben einen ganz anderen Bezug. Ich bin heute Botschafter des Fachverbandes Glücksspielsucht e.V. Ich halte Vorträge in ganz Deutschland und demnächst sogar in Liechtenstein", erzählte Werner im Interview mit Promiflash. Er habe tatsächlich das Gefühl, dass er mit seiner persönlichen Geschichte, die er bei "Promi Big Brother" erzählte, "etwas bewirkt" hat. Auch heute noch schreiben ihm viele Menschen oder sprechen ihn auf offener Straße an. "Die geben mir Komplimente, dass ein Mensch in einem Alter noch so viel Mut hat zu so einer Lebensbeichte", erzählte die TV-Bekanntheit.

Inzwischen ist Werner die Spielsucht völlig überwunden und brauche auch keine Therapie mehr. Er sei "vollkommen im Leben angekommen". Dennoch fiel es ihm nicht leicht, so offen über so ein sensibles Thema vor Millionen von Zuschauern in Fernsehen zu sprechen. "Als ich danach das erste Mal bei "Promi Big Brother" gefragt wurde, habe ich mich gefragt, ob ich jetzt den Mut und die Kraft habe, die Hosen runterlassen bis auf die Sprunggelenke – und Gott sei dank hatte ich diese Kraft", erinnerte er sich zurück.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

Anzeige

Getty Images Werner Hansch im August 2020

Anzeige

SAT.1/ Marc Rehbeck Moderator Werner Hansch

Anzeige

Sascha Schürmann / ActionPress Werner Hansch in Dortmund, März 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de