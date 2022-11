Schlaflose Promi-BB-Bewohner: Katy Karrenbauer schnarcht

Es liegt eine harte Nacht hinter den Kandidaten der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother. Seit einer Woche leben sie nun schon auf engem Raum miteinander zusammen. Auch geschlafen wird in einem Zimmer. Dass sich da hin und wieder gegenseitig auf die Nerven gegangen wird, ist absehbar. Hinter den Bewohnern der Garage liegt allerdings eine schlaflose Nacht. Denn Katy Karrenbauer (59) schnarcht einfach zu viel und zu laut!

“Ja, was soll ich sagen. [...] Es ist schon echt hart. Ich habe diese Nacht, wenn es hochkommt, so zwei, drei Stunden geschlafen. Das ist einfach nicht genug", beschwert sich Jay Khan (40). Es sei bislang seine schlimmste Nacht im Container gewesen. Katy selbst tue das unglaublich leid. "Ich bin dann auch ganz oft selber aufgewacht, weil ich wusste, dass neben mir jemand liegt, der nicht schlafen kann", meldet die Schauspielerin sich zerknirscht zu Wort.

Um ihren Mitbewohnern das Schlafen etwas zu erleichtern, ist die 59-Jährige sogar so lange wach geblieben, bis die anderen wieder in das Land der Träume gefunden haben. "Wenn man den anderen den Schlaf raubt, ist das natürlich kacke”, erklärt Katy aufgelöst. Selbst Tränen kann sie deswegen nicht zurückhalten. "Ich weiß, dass ich nächste Nacht nicht schlafen werde. Weil das jetzt immer in meinem Kopf ist”, fügt sie hinzu.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn.

Sat.1 Jörg Knör und Jay Khan in der zehnten "Promi Big Brother"-Staffel

Sat.1 Jay Khan, Jörg Dahlmann und Katy Karrenbauer bei "Promi Big Brother"

Sat.1 Katy Karrenbauer, "Promi Big Brother"-Bewohnerin

