Theresia Fischer total aufgelöst: Sie vermisst Thomas' Sohn

Theresia Fischer (30) ist total am Ende. Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gab vor wenigen Wochen bekannt, dass sie sich von ihrem Mann Thomas Behrend getrennt hat. Die beiden waren sieben Jahre lang ein Paar, 2019 gaben sie sich sogar während der Liveshow von GNTM das Jawort. Nun gehen sie jedoch getrennte Wege – doch das hat eine große Lücke bei ihr hinterlassen. Theresia vermisst Thomas' Sohn derzeit total.

In ihrer Instagram-Story wandte sich die TV-Bekanntheit an ihre Fans und erzählte, dass es ihr derzeit gar nicht gut ginge. "Eigentlich wollte ich das nicht ansprechen, aber es belastet mich so sehr. Wie ihr wisst, war ich mit Thomas über sieben Jahre zusammen und auch diese sieben Jahre habe ich seinen Sohn maßgeblich mitgeprägt", offenbarte Theresia. Der Kleine fehlt Theresia nach der Trennung nun total: "Ich habe seinen Sohn echt so sehr lieb und wir waren richtige Best-Buddies. Und das Schlimme ist einfach, wenn man sich trennt, dass man sich auch von beiden trennt. [...] Er fehlt mir einfach so sehr."

Am liebsten hätte Theresia jetzt weiterhin Kontakt zu Thomas' Sohn und weiß nicht, wie sie das anstellen soll. "Wenn er bei uns war damals, dann war ich halt immer für ihn da. Na klar ist es nicht mein eigenes Kind, aber er ist ein Teil von mir geworden. Es zerreißt mir einfach das Herz", führte sie weiter aus und bat ihre Follower um Rat.

