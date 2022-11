Tickt Pia Tillmann genau wie ihre "Köln 50667"-Figur Meike?

Wie viel Meike Weber steckt in Pia Tillmann (34)? Die Teilhaberin des Four Friends gehört zu den ältesten Rollen in der Vorabend-Soap Köln 50667 und war 2013 schon in der allerersten Folge zu sehen. Nach einer sechsjährigen Pause ist die beliebte Figur 2020 schließlich zurückgekehrt. Meike begeistert die Zuschauer seitdem mit ihrer treuen, aber auch impulsiven Art – und dem einen oder anderen Liebesdrama. Was die Fans der Serie sich bestimmt schon mal gefragt haben: Ist Darstellerin Pia eigentlich ähnlich gestrickt wie Meike?

In einer aktuellen Storyline hat Meike leidenschaftlich Sam und ihr gemeinsames Kind mit Robert vor ihm verteidigt. Hat Pia privat auch so einen starken Beschützerinstinkt, wenn es um ihren Sohn oder andere Kinder geht? "Ich bin auf Henry oder auf Kinder von Freunden bezogen definitiv eine Löwenmama", verriet die Influencerin jetzt im Promiflash-Interview. Sie sei aber auch Fan davon, dass Kinder Streitigkeiten erst mal unter sich klären. "Was aber Fakt ist: Wenn es um Menschen geht, die mir wichtig sind – egal ob Familie oder Freunde – stelle ich mich immer neben sie und wenn nötig auch davor!"

In der Serie haben sich viele Charaktere von Robert abgewendet, weil er Sam einmal zu oft verletzt hat – so auch Meike. Gibt Pia privat zweite Chancen? "Ich bin ein Mensch, der verzeiht und auch mehrere Chancen gibt, zumindest bis zu einem gewissen Grad", erklärt die 34-Jährige. "In erster Linie versuche ich immer, davon auszugehen, dass Menschen keine böse Absicht haben und alle machen mal hin und wieder Fehler." Irgendwann sei aber auch bei ihr eine Grenze überschritten. "Und wenn ich mich einmal dazu entschieden habe, Menschen aus meinem Leben zu streichen, dann bin ich schon konsequent."

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI und jederzeit auf RTL+.

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

© RTLZWEI / Niklas Niessner Pia Tillmann zum "Köln 50667"-Jubiläum

Instagram / piatillmann Pia Tillmann, Influencerin

