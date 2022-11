"Köln 50667"-Liebesdreieck: Wen würde Pia Tillmann wählen?

Dieses Liebesdrama hält gerade alle Köln 50667-Fans in Atem! Meike (Pia Tillmann, 34) ist zwar mit George (Jossy Luzayadio) zusammen – dennoch hat sie auch Gefühle für ihren Kumpel Carlo (Zico Banach, 31), der diese definitiv erwidert. Zuletzt sah es eigentlich so aus, als hätte sie sich endlich für einen Mann entschieden: Sie will George heiraten! Doch viele Zuschauer hoffen, dass sie im letzten Moment abspringen und Carlo wählen wird. Promiflash hat jetzt mal bei Darstellerin Pia nachgefragt: Welche Wahl würde sie an Meikes Stelle treffen?

"Puh, das ist schwierig", betonte der Serien-Star im Interview mit Promiflash. "Ich würde Meike empfehlen, auf ihr Herz zu hören. Das tut sie meines Erachtens zu wenig." Weiter erklärte Pia: "Sie versucht immer, vernünftig zu handeln, um niemanden zu verletzen und das bewirkt erstens oft das Gegenteil und zweitens bleibt da das eigene langfristige Glück häufig auf der Strecke." Eine eindeutige Antwort ist das zwar nicht, aber sie scheint eine heimliche Tendenz zu haben...

Privat steht für Pia natürlich fest, wer sie glücklich macht: Sie ist nämlich an den Carlo-Darsteller Zico vergeben! Die beiden scheinen schwer verliebt zu sein. Auf Instagram widmete die 34-Jährige ihrem Freund diese süßen Worte: "Auch wenn wir in einigen Dingen grundverschieden sind, anders denken und sich unsere Meinungen und Einstellungen zu gewissen Themen ab und an unterscheiden: Ich bin dankbar für jede Sekunde mit dir! Auf das, was da noch kommt!"

"Köln 50667", montags bis freitags um 18:05 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind im Anschluss an die Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos auf TVNOW verfügbar.

RTL 2 Die "Köln 50667"-Stars Zico Banach, Pia Tillmann und Jossy Luzayadio

RTL 2 Pia Tillmann, "Köln 50667"-Star

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann

