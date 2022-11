Vor Tod: Erwartete Prinzessin Diana etwa erneut Nachwuchs?

Macht dieser Umstand den Tod von Prinzessin Diana (✝36) etwa noch tragischer? Mittlerweile ist es 25 Jahre her, dass die zweifache Mutter ums Leben gekommen ist. Gemeinsam mit ihrem neuen Partner Dodi Al-Fayed (✝42) verunglückte sie bei einem Autounfall in einem Tunnel in Paris. Nun kamen neue Details zu ihren Todesumständen ans Licht: Der Vater von Prinzessin Dianas Liebhaber behauptet, das Paar habe gemeinsamen Nachwuchs erwartet.

Wie Radar Online nun berichtete, soll die 36-Jährige wieder in freudiger Erwartung gewesen sein, als der tragische Unfall passierte. Dies behauptet nun zumindest Dodis Vater Mohamed Al-Fayed (92) – und das, obwohl es keine pathologischen Beweise für diese Annahme gibt. Der Milliardär sagt jedoch, dass Tonbandaufnahmen existieren, die beweisen, dass Prinz Harrys (38) Mutter erneut schwanger war, als sie starb. Laut Al-Fayed soll es insgesamt 119 geheime Dokumente geben, die intime Details zur Beziehung zu Diana enthalten. Diese würden an einem geheimen Ort in Washington D.C. aufbewahrt werden.

"Eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen", versicherte der millionenschwere Unternehmer und fuhr fort: "Die Beweise werden zeigen, dass sie ein Kind von meinem Sohn erwartete." Al-Fayed verdeutlicht weiter, wie ernst Diana und Dodi es wohl miteinander meinten. "Sie hatten vor zu heiraten und Dodi hatte ihr schon einen Verlobungsring gekauft", erzählte er.

MEGA Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed am 31. August 1997

Getty Images Mohamed Al-Fayed, Vater von Prinzessin Dianas Liebhaber

Getty Images Prinzessin Diana, November 1992

