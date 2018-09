Am 31. August 1997 starb Prinzessin Diana (✝36) bei einem schrecklichen Verkehrsunfall in Paris. Auch über 21 Jahre nach ihrem traurigen Ableben sorgen die rätselhaften Umstände der Todesnacht noch für wilde Spekulationen bei den Fans. Einige von ihnen vermuten bis heute, dass Diana von ihrem Liebhaber Dodi Al-Fayed (✝42) schwanger gewesen sein soll. Jetzt spricht endlich der Pathologe, der damals den Leichnam untersucht hat: Erwartete die Prinzessin der Herzen wirklich ein drittes Kind?

Im Interview mit Daily Mail räumte Dr. Richard Shepherd mit den Gerüchten auf, dass die Mutter von Prinz William (36) und Prinz Harry (34) in anderen Umständen gewesen sei: "Es gibt keine pathologischen Beweise, dass Diana schwanger war." Der Gerichtsmediziner habe allerdings hinzugefügt, dass manche Frauen sagen, sie wüssten ab dem Moment der Empfängnis, dass sie ein Kind bekommen: "Vielleicht war Diana eine dieser Frauen?"

Obwohl die Royal-Liebhaber in den vergangenen Jahren unzählige Verschwörungstheorien in Umlauf gebracht haben, gehe Dr. Shepherd tatsächlich von einem Unfall aus. "Ich wünschte, ich könnte sagen, dass sie in jedem Fall gestorben wäre. Tatsache ist aber, dass sie zu Prinz Williams und Prinz Harrys Hochzeiten hätte gehen können, wenn sie einen Sicherheitsgurt angelegt hätte", erklärte der Mediziner. Er sei sich sicher, dass Diana "mit einem blauen Auge oder vielleicht einem gebrochenen Arm davongekommen wäre", wenn sie angeschnallt gewesen wäre.

JOHN STILLWELL/AFP/Getty Images & Getty Images Prinzessin Diana und Dodi Al-Fayed

Anzeige

JOHNNY EGGITT/AFP/Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry und Prinz William im Jahr 1995

Anzeige

Vincent Amalvy/AFP/Getty Images Prinzessin Diana im Jahr 1992

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de