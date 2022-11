Wohlfühlgewicht: Alex Mariah Peter hat 40 Kilo zugenommen

Alex Mariah Peter (25) ist ehrlich! Die brünette Beauty hatte vergangenes Jahr als allererstes Transgender-Model die Castingshow Germany's next Topmodel rund um Chef-Jurorin Heidi Klum (49) gewonnen. Seitdem ist die Kölnerin unter anderem als Influencerin aktiv und in den sozialen Medien immer absolut offen, was Veränderungen ihres Körpers betrifft. Jetzt gab Alex zu, dass sie im vergangenen Jahr 40 Kilo Gewicht zugelegt habe.

Im YUM YUM HUSTLERS -Podcast sprach das Model mit der Sängerin Alicia Awa (25). Das Gespräch drehte sich unter anderem um glamouröse Events, welche die 25-Jährige wohl aufgrund von extremen Körperausdünstungen nicht gerne besuche. "Ich schwitze wie die 95 Kilo, die ich wiege. Ja, jetzt habe ich es gesagt! Ist halt ein Fakt. Ich habe in einem Jahr 40 Kilo zugenommen", enthüllte die TV-Bekanntheit.

Mit ihrem weiblichen Körper scheint Alex immer noch nicht ganz zufrieden zu sein. Erst vor zwei Monaten hatte sie RTL gegenüber verraten, dass sie sich einer weiteren Brust-OP unterzogen habe: "Ich habe feststellen müssen, und das hört sich manchmal glaube ich härter an, als es sich anfühlt, dass man nie wirklich fertig ist."

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter vor ihrer Transition

Instagram / alexmariahpeter Alex Mariah Peter im August 2022 in New York City

Pro7/Willi Weber Alex Mariah Peter im GNTM-Finale 2021

