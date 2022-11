Bald Mutter: "Selling Sunset"-Star Heather teilt süße Worte

Tarek El Moussa (41) und Heather Rae Young (35) könnten nicht glücklicher sein! Heather, die man aus dem Format Selling Sunset kennt, und ihr Gatte erwarten derzeit ihr erstes gemeinsames Kind. Als ob das nicht schon genug Grund zur Freude wäre, genießen die beiden derzeit eine total entspannte Zeit mit ihren Liebsten. Denn Thanksgiving ist für das Paar ein ganz besonderes Fest. Zu diesem Anlass posteten beide jetzt süße Schnappschüsse von sich an dem amerikanischen Festtag!

Auf Instagram veröffentlichte Heather ein Foto, auf dem sie an der Seite ihres Ehemannes stolz ihren Babybauch festhält. Die beiden sehen rundum zufrieden aus. Das bestätigte die Blondine ihrer Community auch durch die Bildunterschrift: "Ich fühle mich glücklich, dass wir gesund sind und unser Junge im Bauch heranwächst. Ihn zu beobachten und zu fühlen, wie er sich bewegt, ist ein unvergleichbares Erlebnis." Sie fände es verblüffend, wie stark ihr Baby bei seiner Mama im Bauch schon herumtrampele. "Ein aktives Baby wie sein Daddy", scherzte sie.

Auch der Tarek lud in den sozialen Netzwerken ein Bild hoch. Das zeigt ihn mit seiner kleinen Familie an Thanksgiving vor einem Jahr. "So... Jetzt ist im Grunde schon Weihnachten, oder? Throwback zu einem unserer alten Feiertags-Familienfotos", kommentierte er voller Vorfreude auf das bevorstehende Fest der Liebe das Erinnerungsbild.

Instagram / theheatherraeelmoussa Tarek El Moussa und seine schwangere Frau Heather Rae Young feierten Thangsgiving im November 2022

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young, Tarek El Moussa und ihre Kinder im November 2022

Instagram / therealtarekelmoussa Heather Rae Young und Tarek El Moussa im November 2022

