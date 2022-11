Süßer Throwback: Heather Rae Young ist dankbar für ihr Baby

Heather Rae Young (35) zeigt ihre Dankbarkeit. In den USA wurde diese Woche Thanksgiving gefeiert. Einige Stars nutzten den Feiertag, um sich bei ihren Liebsten zu bedanken. So auch Heather und ihr Mann Tarek El Moussa (41). Die beiden erwarten ein paar aufregende Monate, denn der Selling Sunset-Star wird Anfang nächsten Jahres sein erstes Kind zur Welt bringen. Nun richtete Heather süße Worte an ihre Familie.

Auf Instagram teilte Heather ein Video von den für sie schönsten Erinnerungen des Jahres, unter anderem von ihrer Babyparty. "Ich kann gar nicht glauben, dass ich dieses Jahr so viel habe, für das ich dankbar sein kann", schrieb sie. Am meisten scheint die 35-Jährige aber für ihre Schwangerschaft dankbar zu sein, denn sie betonte, kaum glücklicher mit ihrem "Jungen" zu sein: "Worte werden dem nicht gerecht, und dankbar ist noch eine Übertreibung. Dieses Jahr wird das beste Jahr überhaupt und ich bin dankbar, dass ihr dabei seid."

Auch Tarek ließ es sich nicht nehmen, seiner Familie eine Botschaft zu schicken, aber er freut sich noch über etwas ganz anderes: "Ich habe so viel, für das ich dieses Jahr dankbar sein kann. [...] Dass ich meine Fitnessziele mit 41 Jahren erreichen konnte, nachdem ich zweimal gegen den Krebs gekämpft habe." Tarek erhielt 2013 gleich zweimal die Diagnose Krebs, ist aber seit 2019 offiziell frei von der Krankheit.

Instagram / therealtarekelmoussa Tarek El Moussa und Heather Rae Young im Juni 2022

Instagram / heatherraeyoung Heather Rae Young und Tarek El Moussa während ihrer Babyparty

Instagram / heatherraeyoung Tarek El Moussa und Heather Rae Young, Juli 2022

