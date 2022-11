Bodyshaming: Riccardo Simonetti macht den Hatern eine Ansage

Riccardo Simonetti (29) hat es satt! Der Influencer verbringt als Teil seines Jobs tagtäglich Zeit in den sozialen Medien. Dort ist der Moderator ständig verschiedenen Arten von Hasskommentaren zu seinem Äußeren ausgesetzt. Dieses oder jenes Outfit stehe ihm nicht... Diese oder jene Klamotten seien zu eng... Auch jetzt bekam er wieder Hate wegen eines Fotos. Dieses Mal wollte der bekennende Vertreter von Body Positivity die Kritik aber nicht auf sich sitzen lassen: Riccardo zeigt seinen Kritikern jetzt den Mittelfinger!

Auf Instagram hatte der Entertainer kürzlich ein Selfie von sich gepostet, auf dem er sich nur in einer Unterhose und einem durchsichtigen Gewand zeigte. Daraufhin erntete Riccardo Hassnachrichten wegen einer "Speckrolle" am Oberarm. Deshalb meldet er sich jetzt bei seinen Fans mit einer Botschaft: "Völlig egal, ob man 'Speckrollen' hat oder nicht – niemand hat es verdient, auf so eine Art beurteilt zu werden." Es sei "verletzend, so was über den eigenen Körper zu lesen", weil er sich selbst in seinem Körper pudelwohl fühle.

Wenige Tage zuvor hatte sich der Autor schon einmal im Netz gemeldet, um auf eine Hassnachricht eines Mannes einzugehen, die er kurzerhand auch veröffentlichte. In der Nachricht wurde Riccardo wegen seiner Homosexualität angefeindet. "Vermeintlich tolerante Aussagen, auf die dann reine Homophobie folgt, sind gefährlich. Weil der Anschein geweckt wird, wir wären gesellschaftlich schon viel weiter, als wir eigentlich sind, aber Posts wie dieser zeigen, dass die Realität einfach eine andere ist", machte er auf Missstände aufmerksam.

Anzeige

Instagram / riccardosimonetti Riccardo Simonetti im November 2022

Anzeige

Getty Images Ricccardo Simonetti bei der Tokio Hotel Album Release Party In Berlin

Anzeige

Getty Images Riccardo Simonetti bei der Halloween-Party von Heidi Klum, Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de