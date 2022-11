Echt heiß! Hier posiert Kylie Jenner in einem knappen Bikini

Kylie Jenner (25) bringt das Eis zum Schmelzen. Der Keeping up with the Kardashians-Star ist aus der Welt der Beauty und Mode kaum noch wegzudenken: Sie hat ihre eigene Marke Kylie Cosmetics gegründet, die ein voller Erfolg ist. Im Netz unterhält die Tochter von Kris Jenner (67) außerdem 373 Millionen Follower mit Bildern in heißen Outfits und verschiedenen Make-up-Looks. Nun begeisterte Kylie ihre Fans mit neuen Schnappschüssen in einem sexy Bikini.

Auf Instagram postete die zweifache Mama Bilder aus ihrem Urlaub: Die 25-Jährige genießt offenbar die Aussicht auf eine idyllische grüne Landschaft von einem Infinity-Pool aus. Dort macht sie es sich auf dem Beckenrand bequem und bringt ihren Körper in einem dunkelbraunen Bikini gut zur Geltung. Ihre dunkle Haarpracht trägt die Unternehmerin dabei offen und bietet einen ziemlich sexy Anblick. Ein weiteres Foto zeigt die Beauty sogar im Pool stehen.

Kylies Fans reagierten begeistert auf den Beitrag. Das beweisen die 2,3 Millionen Likes, die der Post innerhalb von zwei Stunden erhielt. "Ich habe noch nie jemand Schöneren als dich gesehen, Kylie", schwärmte eine Userin in den Kommentaren. Ein anderer Nutzer schrieb: "Wie schön!" Viele weitere Follower hinterließen Herz- sowie Flammen-Emojis unter dem Beitrag.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner im November 2022

Getty Images Kylie Jenner bei der Baby2Baby Gala 2022

