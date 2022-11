"Ein echtes Cowgirl": Kendall Jenner zieht auf eine Ranch!

Kendall Jenner (27) hat Lust auf einen Neustart fernab der Stadt! Die Tochter von Kris Jenner (67) ist als erfolgreiches Model immer wieder in den großen Metropolen dieser Welt unterwegs. Und auch in ihrem Privatleben ist die Keeping up with the Kardashians-Beauty in der Nähe der sonnigen City Los Angeles zu Hause. Doch in der Zukunft will die Halbschwester von Kim Kardashian (42) dem Trubel den Rücken kehren: Kendall will auf eine Ranch ziehen!

In der neuen Folge der TV-Show "The Kardashians" teaserte Kendall jetzt an, dass sie in der Zukunft einen Umzug aufs Land plant, um genug Platz für sich und ihre Pferde zu haben. "Ich habe viele Ideen und es gibt viele Dinge, die ich im Leben gerne tun würde, also freue ich mich darauf, all diese Sachen weiter zu erkunden... Ich ziehe auf eine Ranch", betonte die 27-Jährige und verdeutlichte ihren Wunsch: "Ich bin ein echtes Cowgirl!"

Zudem dürfte Kendall große Freude daran haben, ihre neue Bleibe nach all ihren Vorstellungen und Wünschen einzurichten! Im Verlauf der Staffel hat das Model nämlich bereits angekündigt, dass sie sich ein eigenes Business mit dem Renovieren von Immobilien aufbauen möchte. Diese kreative Arbeit sei ihre "Bestimmung".

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, Model

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner zu Halloween 2022

Anzeige

Instagram / kendalljenner Kendall Jenner, "The Kardashians"-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de