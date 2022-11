Erstmals mit drei Kindern: Ashley Graham feiert Thanksgiving

Ashley Graham (35) ist in Feiertagsstimmung! Das Model hatte in diesem Jahr schon großen Grund zur Freude: Im Januar ist es erneut Mutter geworden – und das gleich von zwei Babys. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Justin Ervin konnte die US-Amerikanerin die Zwillinge Roman und Malachi auf der Welt willkommen heißen. Rund zwei Jahre zuvor wurde ihr Sohn Isaac (2) geboren. Nun stand das erste Thanksgiving mit allen drei Kids zusammen an. Zu diesem Anlass teilte Ashley süße Fotos.

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 35-Jährige zwei Aufnahmen, auf denen ihre Kinder beim spielen zu sehen sind. Roman und Malachi tragen die gleichen Pyjamas mit einem Hai-Muster, während Isaac in einem lässigen blauen Hoodie butschert. Ein weiteres Bild zeigt den Zweijährigen hingegen in einem deutlich ausgefalleneren Look: Er trägt ein Dinosaurierkostüm und schaut dabei auf einen seiner Brüder, der lediglich eine Windel trägt.

Darüber hinaus gab Ashley ihren Fans nicht nur Einblicke in die besinnliche Familienzeit, sondern auch in ihr Festmahl. Es gab bei ihr traditionell Truthahnbraten. Dazu wurde verschiedenes Gemüse wie Bohnen, Möhren und Süßkartoffeln serviert.

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Sohn an Thanksgiving 2022

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Grahams Kinder im November 2022

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihren Zwillingen im Juni 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de