Für Milliarden: David Beckham will Manchester United kaufen

Besitzt David Beckham (47) bald mehr als einen Fußballverein? Der vierfache Familienvater hat bereits eine steile Fußballkariere hinter sich. Er spielte nicht nur für Topvereine wie Real Madrid, sondern war auch eine gesetzte Größe in der englischen Nationalmannschaft. Inzwischen hat er sich jedoch vom Fußball zurückgezogen, zumindest so halb. Denn er ist Mitinvestor beim Klub Inter Miami. Nun könnte er bald auch seinen alten Klub Manchester United sein Eigen nennen.

Wie die Financial Times berichtet, könnte bald Bewegung in die Verkaufspläne kommen. Angeblich soll David "offen für Gespräche" mit potenziellen Bietern für den britischen Verein sein. Er könnte sich demnach an einem Konsortium beteiligen, welches den Verein kaufen will. Um die Red Devils zu übernehmen, müssen Investoren allerdings tief in die Tasche greifen. Der Wert des Klubs wird auf umgerechnet acht Milliarden Euro geschätzt, zudem könnte der Preis bei einem Wettbieten noch steigen.

Nachdem die Verantwortlichen von ManU zuletzt Cristiano Ronaldo (37) rausgeworfen haben, entschieden sie sich bereits kurz darauf, den Verein zu kaufen. Es gehe um das Wachstum von United mit dem Ziel, dass der Klub alle sportlichen und wirtschaftlichen Möglichkeiten ausnutze. "Als Teil dieses Prozesses wird der Vorstand alle strategischen Alternativen in Betracht ziehen, inklusiver neuer Investitionen in den Klub, einen Verkauf oder andere Transaktionen die Firma betreffend", hieß es in einer Pressemitteilung.

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images David Beckham, ehemaliger Fußballspieler

Getty Images David Beckham, Mai 2019

