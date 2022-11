Jim Parsons rechnet mit Ex-"Big Bang Theory"-Kollegen ab

Das lässt Jim Parsons (49) sich nicht gefallen! Der Sheldon-Darsteller hatte seinen 2019 auslaufenden Vertrag bei The Big Bang Theory nicht verlängert – das war wohl einer der Gründe für das endgültige Serien-Aus. Seine Kollegen Johnny Galecki (47) und Kaley Cuoco (36) waren von dem angeblich unvorhersehbaren Ausstieg des Texaners sehr verärgert. Nun soll sich Jim in seinen bald erscheinenden Memoiren rechtfertigen.

Eine Quelle meinte gegenüber RadarOnline.com, dass Jim die ganze Geschichte aus seiner Sicht erzählen will. Er sei gekränkt gewesen von der Reaktion seiner ehemaligen Freunde, da er sicher gewesen war, seinen Serien-Exit klar angekündigt zu haben. "Er will alles richtigstellen und die wahren Details seines Ausstiegs aufdecken - und das wird nicht schön", verriet der Insider.

Jim hatte damals gegenüber Entertainment Weekly klargestellt: "Es gab keinen negativen Grund, auszusteigen. Wir machen das schon seit so vielen Jahren, es fühlt sich so an, als hätten wir mittlerweile das gesamte Fleisch vom Knochen genagt." Für den 49-Jährigen sei das Ende dennoch eine sehr traurige Angelegenheit gewesen.

