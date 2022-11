Nach heftigem Shitstorm: Nicole Kidman modelt für Balenciaga

Ob Nicole Kidman (55) über die kürzliche Kontroverse Bescheid wusste? Eigentlich ist die Blondine als Schauspielerin bekannt, nun modelt sie jedoch für die Luxusmarke Balenciaga. Die hat nach einer Kampagne, in der Kinder BDSM-Teddys in den Händen halten, einen mächtigen Shitstorm kassiert. Promis wie Gerda Lewis (30), Samantha Abdul (32) und Melody Haase (28) haben sich bereits von dem Label distanziert. Nicole hat sich zu der Kontroverse der Marke, für die sie modelt, jedoch nicht weiter geäußert.

Auf Instagram hat die Schauspielerin Bilder der Kampagne gepostet, in der sie für Balenciaga modelt. In einer büroähnlichen Umgebung posiert sie in zwei verschiedenen Looks. In dem ersten Foto sitzt sie in einem langen schwarzen Ledermantel auf dem massiven Holztisch. Im zweiten hat sie das Kleidungsstück gegen ein weißes Kleid mit schwarzen Punkten getauscht und sitzt nun in einem Schreibtischstuhl. Stolz kündigt sie die Kollektion unter der Bilderreihe für kommenden Frühling an.

Nicht alle Fans sind jedoch begeistert von den Bildern. "Nicole weiß ganz genau, was sie unterstützt. [...] Es gibt ein klares Bild davon, wo ihre Moral steht. Klamotten zu tragen, welche zu den Postern der Kinder passen. Das ist wirklich ekelhaft", kommentiert eine Person unter dem Post. Auch eine andere Followerin verlangt nach einem Statement des "Tage des Donners"-Stars. "Wirst du etwas zu den widerlichen Werbeanzeigen sagen?", fragt diese empört nach.

Getty Images Nicole Kidman bei der Premiere von "The Northman"

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Schauspielerin Nicole Kidman in Kalifornien

