Paris Hilton und Carter feiern ihren ersten Hochzeitstag!

Paris Hilton (41) schwebt noch immer auf Wolke sieben. Seit 2019 geht die Hotelerbin bereits gemeinsam mit Carter Reum durchs Leben. Im November des vergangenen Jahres wagte das Paar den nächsten großen Schritt: Im Rahmen einer mehrtägigen Feier gaben sie sich das Jawort. Nun stand der erste Hochzeitstag der Eheleute an – diesen feierten Paris und Carter mit einer romantischen Reise auf die Malediven!

"So schön, romantisch und entspannend hier! Fühlt sich an wie ein Traum", schwärmte die 41-Jährige auf Instagram von ihrem Liebesurlaub. Dazu teilte Paris zahlreiche Schnappschüsse und gewährte ihren Fans so Einblicke in ihre Reise. "Ich fühle mich so glücklich und gesegnet, hier mit meinem Liebsten zu sein und unseren Jahrestag zu feiern", fuhr Paris in ihrem Beitrag fort.

Wenn es nach dem It-Girl geht, werden sie und ihr Gatte den nächsten Hochzeitstag zu dritt feiern. "Die Wahrheit ist: Mein Mann und ich wollten unser erstes gemeinsames Ehejahr als Paar genießen und wir haben immer geplant, unsere Familie im Jahr 2023 zu gründen", plauderte Paris vor wenigen Tagen auf Instagram aus.

Paris Hilton und Carter Reum, November 2022

Paris Hilton und Carter Reum bei den Grammys, 2022

Paris Hilton und Carter Reum, November 2021

