Süß! Hanna Annika widmet Cedric Beidinger Liebeserklärung

Hanna Annika (24) ist offenbar noch genauso verliebt wie am ersten Tag! Schon Anfang des Jahres wurden die ersten Gerüchte laut, dass etwas zwischen der Reality-TV-Bekanntheit und Cedric Beidinger laufen soll – die zwei bestätigten ihre Beziehung aber erst im September. Seitdem zeigen die Influencer sich immer wieder superverliebt auf Social Media. So auch jetzt: Hanna widmete ihrem Schatz ganz besonders süße Worte!

Auf Instagram teilte Hanna ein Foto, auf dem Cedric die Blondine von hinten umarmt, beide lächeln verliebt in die Kamera. In der Betitelung des Beitrags verlieh die Beauty ihren tiefen Gefühlen dann Ausdruck: "Bei dir muss ich nicht perfekt sein. Ich kann einfach ich sein. Neben dir fühle ich mich liebenswert – auch an den Tagen, an denen ich mich am liebsten unter der Decke verkriechen würde. Danke, dass es dich gibt", schrieb sie zu dem niedlichen Post.

Cedrics Reaktion ließ natürlich nicht lange auf sich warten, der Muskelmann konterte prompt mit einer mindestens genauso romantischen Liebeserklärung: "So schön geschrieben. Das ist einfach Liebe. Kann ich dir wirklich nur zurückgeben und dir täglich sagen."

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika im Urlaub

Instagram / cedricbeidinger Hanna Annika und Cedric Beidinger, Realitystars

Instagram / hannannika_ Cedric Beidinger und Hanna Annika, Reality-TV-Stars

