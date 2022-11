Kuss-Pic: Catherine Zeta-Jones feiert ihre Ehe mit Michael

Catherine Zeta-Jones (53) und Michael Douglas (78) könnten wohl kaum glücklicher sein. Im Jahr 2000 gaben sich die beiden Schauspieler das Jawort. Inzwischen haben die Hollywoodstars sogar zwei gemeinsame Kinder – ihren Sohn Dylan (22) und ihre Tochter Carys (19). Im Netz bekunden die beiden immer wieder ihre Liebe zueinander und teilen auch hin und wieder süße Schnappschüsse. Kurz nach ihrem 22. Hochzeitstag widmete Catherine ihrem Michael nun ebenfalls liebevolle Zeilen.

Am 18. November waren die Oscar-Preisträger seit genau 22 Jahren verheiratet. Via Instagram teilte die 53-Jährige kurz darauf ein süßes Knutschfoto von sich und ihrem Gatten. "22 Jahre und ein Tag! Es sind die kleinen Details. Ich liebe dich, mein Schatz", schrieb die gebürtige Britin und gratulierte ihrem Mann in diesem Zuge auch zum Hochzeitstag. In der Kommentarspalte gratulierten zahlreiche User zu ihrer erfolgreichen Ehe.

Auch Michael meldete sich an ihrem Hochzeitstag zu Wort und teilte zwei Fotos ihrer Trauung. "Alles Gute zum Jahrestag, mein Schatz Catherine. Ich liebe dich so sehr", beteuerte er zu den Bildern. Sogar seine Frau selbst hinterließ bei dem Post einen Kommentar und erwiderte: "Ich liebe dich."

Instagram / catherinezetajones Catherine Zeta-Jones und Michael Douglas am Tag ihrer Hochzeit

Getty Images Die Schauspieler Michael Douglas und Catherine Zeta-Jones

Instagram / michaelkirkdouglas Schauspieler Michael Douglas mit seiner Frau Catherine Zeta-Jones

