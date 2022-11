Zu offen? Mike Tindall plaudert im UK-TV Palast-Details aus

Hätte sich Mike Tindall (44) zügeln sollen? Der Brite ist seit 18 Jahren mit seiner Frau Zara Tindall (41) liiert. Damit ist der ehemalige Rugby-Star der Schwiegersohn von Prinzessin Anne (72) und Teil der königlichen Familie. Zurzeit ist er in der britischen Version des Dschungelcamps zu sehen – und beginnt im Lager redselig zu werden: Jetzt verriet er, wie es ist, im Buckingham Palace zu übernachten.

Am Lagerfeuer unterhielt sich Mike nun nämlich mit Schauspieler Owen Warner (23) – und der fragte ihn gleich, ob er schon mal im Buckingham Palace übernachtet habe. "Ja, hab ich. Der besteht größtenteils aus offiziellen Räumen, der Wohnteil ist relativ klein", entgegnete der einstige Profi-Sportler. Einen Dresscode scheint es in dem Palast im Herzen Londons allerdings nicht zu geben. "Jeans und T-Shirt sind vollkommen okay, wenn man morgens runterkommt", erklärte Mike sehr zur Verwunderung seines Gegenübers.

Der "Hollyoaks"-Darsteller wollte auch wissen, ob Mike sofort wusste, dass er da eine Royal datet. "Ja, das wusste ich sofort. Sie ist die Tochter von Prinzessin Anne und die wiederum ist die Schirmherrin des schottischen Rubgy", erklärte er. Großen Druck habe er bei dem ersten Treffen deswegen jedoch nicht verspürt.

Getty Images Mike Tindall im September 2015

Getty Images Owen Warner bei den British Soap Awards 2022

Getty Images Zara und Mike Tindall im Januar 2020 in Australien

