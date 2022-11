Entzückend! Kaley Cuoco zeigt wieder wachsenden Babybauch

Kaley Cuoco (36) ist megahappy! Im Mai dieses Jahres hat die "The Big Bang Theory"-Darstellerin ihre neue Beziehung zu Schauspieler Tom Pelphrey (40) öffentlich gemacht. Nur wenige Monate danach verkündete sie weitere entzückende Neuigkeiten: Das Paar erwartet seinen ersten Nachwuchs. Seitdem lässt die Penny-Darstellerin ihre Follower immer wieder mit süßen Fotos an ihrer Schwangerschaft teilhaben. Jetzt zeigte Kaley sich wieder glücklich an der Seite von ihrem Tom und präsentierte ihre wachsende Körpermitte.

In ihrer Instagram-Story postete die 36-Jährige ein süßes Spiegel-Selfie mit ihrem Liebsten. Während der 40-Jährige die Kalifornierin von hinten umarmt, hat er seine Hände auf ihren runden Babybauch gelegt und beide strahlen megaglücklich in die Kamera. Kaley trägt dabei ein weites Blumenkleid, dazu schrieb sie: "Süßestes Umstandskleid überhaupt."

Vergangene Woche verriet die werdende Mama, dass sie schon "auf halbem Weg" sei. Dazu teilte sie in ihrer Instagram-Story gleich zwei Selfies von sich: Vor dem Spiegel setzte sie ihre Babykugel auf dem ersten Foto mit T-Shirt, Leggings und Kappe in Szene. Auf dem zweiten Bild entschied sie sich dann für ein eng sitzendes Kleid, das ihren wachsenden Bauch ebenfalls bestens betonte.

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco mit ihrem Freund Tom Pelphrey

Instagram / kaleycuoco Kaley Cuoco und ihr Partner Tom Pelphrey

Getty Images Kaley Cuoco, Schauspielerin

