"Großes Lob": Micaela Schäfers Oma posiert für Nacktkalender

In Micaela Schäfers (39) Familie ist wohl keiner prüde! Die geborene Leipzigerin hat sich seit ihrer Teilnahme an der ersten Staffel der Castingshow Germany's next Topmodel einen Namen als das wohl bekannteste Erotikmodel Deutschlands gemacht. Zuletzt sorgte sie mit heißen Sex-Tapes für Wirbel im Netz. Aktuell ist die TV-Bekanntheit bei Promi Big Brother zu sehen und erzählte dort, dass ihre Großmutter Teil ihres erotischen Kalenders sei!

Das Nacktmodel versuchte ihre Mitkandidatin Jennifer Iglesias (24) bei "Promi Big Brother" von den Vorteilen freizügiger Fotos zu überzeugen. In diesem Zuge verriet die 39-Jährige auch, dass sogar ihre Oma Christel immer in ihrem jährlich erscheinenden Nacktkalender zu sehen sei. "Natürlich angezogen, aber sie geht immer mit in die Motive. Ich finde es toll natürlich, dass meine Oma meine Arbeit schätzt. Ein größeres Lob gibt es ja nicht," erklärte Micaela.

Vergangenen Monat war die 80-Jährige bereits die Begleitung ihrer Enkelin auf der Sex-Messe Venus. "Ich glaube, dass sich die Oma auch so ein bisschen die jungen Männer angucken will" , vermutete Micaela gegenüber RTL, bevor sie und Christel sich ins Getümmel stürzten.

"Promi Big Brother" ab Freitag, 18. November 2022, täglich live und "Promi Big Brother – Die Late Night Show" direkt im Anschluss live auf Sat.1 und auf Joyn

