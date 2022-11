Herzallerliebst: So süß war der Hottie Ed Westwick damals

So süß war der Hottie mal! Ed Westwick (35) wurde weltbekannt durch die erfolgreiche Jugendserie Gossip Girl. Von 2007 bis 2012 spielte er die Rolle des Charles "Chuck" Bass. Dabei markierte sein strenger Blick seinen Wiedererkennungswert. Mit der Serie wuchs er zu einem erwachsenen Mann heran und entwickelte sich auch äußerlich deutlich weiter. Mittlerweile ist der Engländer in seinen 30ern und ist richtig attraktiv geworden. Vor zwei Wochen postete er ein Bild von sich im Kleinkindalter.

Ed ist auch jetzt noch bekannt für seinen strengen Blick, seine markanten Gesichtszüge und die tiefbraunen Augen. Diesen Ausdruck hatte er offensichtlich auch vor vielen Jahren schon drauf, was auf seinem Kinderbild unverkennbar ist. "Du solltest es lieber glauben", schrieb der "White Gold"-Darsteller unter seinen Instagram-Beitrag, auf dem er sich in seinen jungen Jahren präsentierte, und warnte seine Follower so scherzhaft. Zeitgleich wünschte er ihnen aber einen schönen Freitag. Seine Community ist begeistert von dem Blick. "Du hattest damals schon den Chuck Bass Ausdruck", schrieb ein Fan der Teenie-Serie.

Heute ist von dem runden Gesicht mit Babyspeck nichts mehr zu erkennen. Normalerweise präsentiert Ed auf seinem Instagram-Kanal seine markanten Gesichtszüge, seinen gut trainierten Körper oder promotet seine Rock-Band "For you".

Instagram / edwestwick Ed Westwick im Februar 2022

Instagram / edwestwick Ed Westwick im November 2022

Getty Images Ed Westwick auf den National Film Awards 2022

