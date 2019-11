Ed Westwick (32) zeigt sich heißer als je zuvor! Der ehemalige Gossip Girl-Darsteller hat sich, seit er als Serien-Intrigant Chuck Bass die Mädchenherzen hat höher schlagen lassen, doch etwas verändert. Die Gesichtszüge sind markanter, der Blick in die Kamera fesselt den Betrachter. Als körperbewusster und modischer Mann wagt der Schauspieler ganz offensichtlich den Gang ins Sportstudio. Besonders seiner Bauchregion scheint sich der Film- und Seriendarsteller im letzten Monat intensiver gewidmet zu haben. Ed hat ordentlich an Muskelmasse zugelegt. Das Ergebnis präsentierte er seinen Fans im Netz.

Auf Instagram zeigte der Brite ein Foto von seinem freien Oberkörper. Der 32-Jährige zog mitten in einem Lebensmittelgeschäft sein Shirt hoch und ließ sein definiertes Sixpack aufblitzen. Mit der linken Hand hielt er sich eine Dose SPAM ans Ohr und imitierte ein Telefonat. "Hasst ihr nicht auch Spam-Anrufe?", schrieb er verschmitzt unter das Bild. SPAM ist eine Marke der Hormel Foods Corporation aus Minnesota, die gekochtes Schweinefleisch in Dosen abfüllt. In seiner Instagram-Story erklärte der Wicked-City-Darsteller euphorisch, wo er sich gerade befindet: "Hier bin ich und shoppe in einem englischen Schokoladen-Geschäft in Los Angeles."

Ed scheint die letzten Wochen eine Menge Zeit im Fitnessstudio verbracht zu haben. Erst Mitte Oktober postete der Hottie auf Instagram ein oben-ohne-Bild von sich bei einem Sauna-Besuch. Auf diesem Schnappschuss zeichnen sich Eds Bauchmuskeln noch eher bescheiden ab. Dafür entzückte seine rot-schwarze Badehose im Marienkäfer-Look. Ob der Hollywood-Beau sich für eine neue Filmrolle in Form bringt, ist nicht bekannt.

Getty Images Es Westwick, "Gossip Girl"-Star

Anzeige

FayesVision/WENN Ed Westwick bei einer Veranstaltung in Los Angeles

Anzeige

Collage: Instagram / Instagram Ed Westwick, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de