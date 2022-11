Siebenfacher Vater: Kevin Costner ist ein ganz normaler Dad

Kevin Costner (67) spricht über seine Papa-Rolle! Der Schauspieler startete 1978 seine Hollywood-Karriere. In seiner Jahrzehnte überspannenden Laufbahn wirkte er in zahlreichen Filmen mit und ist ein gern gesehener Gast – wie etwa als Laudator bei den diesjährigen Oscars. Aus Kevins zwei Ehen und einer Romanze nach seiner Scheidung 1994 stammen die sieben Kinder des Filmstars. Doch wie sieht er selbst seine Vater-Qualitäten? Was seine Familie angeht, zeigte sich Kevin jetzt mehr als bodenständig.

Gegenüber dem Magazin People sprach Kevin jetzt ganz offen darüber, was es für ihn heißt, ein Vater zu sein: "Ich bin da wie jeder andere Elternteil auch – ich versuche herauszufinden, wie das alles funktioniert." Wichtig sei es, eine Sprache zu finden, die alle verstehen. Und auch, die richtigen Tipps mit auf den Lebensweg zu geben: "Man muss Kindern beibringen, unabhängig zu sein. Das Traurige ist dann, dass ihnen das auch gelingt."

2009 kam mit Hayes der jüngste Sohn des Oscar-Gewinners zur Welt – und der ist auch im neuen Filmprojekt seines Vaters, dem Western "Horizon", dabei. "Das habe ich ein wenig mit Hintergedanken getan, damit ich noch mehr Zeit mit ihm verbringen kann", lachte Kevin in dem Interview.

Christine Baumgartner und Kevin Costner bei der Oscar-Verleihung 2022

Kevin Costner, Schauspieler

Kevin Costner, Schauspieler

