Zweite Zeremonie: Porsha Williams hat noch mal geheiratet!

Doppelt hält besser – hat sich Porsha Williams (41) offenbar in Bezug auf ihre Hochzeit gedacht! Im Mai 2021 verkündete die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit, dass sie sich mit dem Ex-Mann ihrer Kollegin Falynn Guobadia verlobt hatte. Im Rahmen einer traditionellen nigerianischen Zeremonie gaben sich die beiden am Freitag vor etwa 250 Gästen das Jawort. Doch damit nicht genug: Porsha und ihr frisch angetrauter Ehemann Simon Guobadia schritten nun nochmals vor den Traualtar und feierten ein zweites Mal!

Wie People berichtete, gaben sich Porsha und Simon am Samstag erneut das Jawort. Anders als bei der Feier am Vortag sollte das zweite Event jedoch nicht nigerianisch, sondern amerikanisch werden. "Ich komme aus dem Süden, also liebe ich es, in der Kirche zu sein. Ich wurde noch nie in einer Kirche verheiratet – und Simon auch nicht. Also wird es für uns beide eine neue Erfahrung sein", erklärte sie ihren Entschluss, ein zweites Mal nach amerikanischen Gesetzen und Bräuchen den Bund der Ehe zu schließen.

Auf den Bildern, die dem Magazin vorliegen, kann man einen Blick auf das üppige Brautkleid der 41-Jährigen werfen. Doch damit nicht genug: Denn für ihre großen Tage plante die Beauty einige Kleiderwechsel ein. "Es wird ein wahres Mode-Spektakel. Ich konnte einfach kein Kleid ablehnen", hatte sie im Voraus angekündigt.

Getty Images Porsha Williams im September 2016 in Los Angeles

Instagram / porsha4real Porsha Williams und ihr Simon Guobadia

Instagram / porsha4real Porsha Williams im Juni 2021

