Porsha Williams hat den Ex ihrer Freundin Falynn geheiratet!

Porsha Williams (41) ist unter der Haube! Die Real Housewives of Atlanta-Bekanntheit lernte ihren Partner Simon Guobadia im April vergangenen Jahres kennen und lieben. Schon im Mai gaben sie ihre Verlobung bekannt. Kurios daran: Simon ist der Ex-Mann ihrer Kollegin Falynn Guobadia! Doch das scheint der Liebe zwischen den beiden nicht wehgetan zu haben. Nur ein Jahr nach Bekanntgabe ihrer Partnerschaft klingelten jetzt die Hochzeitsglocken!

Am Freitag gaben sich die Liebenden in einer traditionellen Zeremonie nach nigerianischem Recht vor etwa 250 Gästen das Jawort, wie People berichtet. Porsha habe gleich drei Mal an dem Tag ihr Outfit gewechselt. Während der Zeremonie verzückte Porsha ihren Mann in einem romantisch roten Kleidchen. Dazu trug sie ein "Okuku", einen Kopfschmuck mit Korallenperlen aus Benin. Später wechselte sie in zwei Kleider: Eines war in der Farbe Königsblau und das andere in Gold.

Am kommenden Samstag wird das Brautpaar ein zweites Mal vor dem Traualtar schreiten. Dieses Mal wird die Zeremonie aber nicht nigerianisch, sondern amerikanisch werden. Porsha verriet gegenüber People, dass sie sich wieder besonders auf den Kleiderwechsel freue. "Es wird ein wahres Mode-Spektakel", sagte sie lachend und fügte hinzu: "Ich konnte einfach kein Kleid ablehnen."

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams und Simon Guobadia

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams, "Real Housewives of Atlanta"-Star

Anzeige

Instagram / porsha4real Porsha Williams im Juni 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de