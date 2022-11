Brand ausgelöst? Sascha Koslowski teilt verstörendes Video

Die Fans sind in Sorge. Vor einigen Monaten haben Paola Maria (29) und Sascha Koslowski (35) bekannt gegeben, dass sie unter ihrer jahrelangen Beziehung einen Schlussstrich ziehen. Danach entfachte ein kleiner Rosenkrieg: Unter anderem wetterte der YouTuber danach in einem Podcast gegen seine Ex. Paola ist nun wieder glücklich vergeben und auch Sascha scheint jemand Neues zu haben. Jetzt postete er allerdings ein verstörendes Video.

Auf Instagram teilte der 35-Jährige einen Zusammenschnitt kurzer Clips aus dem Urlaub. Darunter sind auch Aufnahmen mit Viktoria, die er schon zuvor in einem Post vorstellte. Die zwei hüpfen über den Strand oder kuscheln auf einer Wiese. Doch dazwischen schnitt Sascha auch immer wieder dubiose Videos: In einem pinkelt er neben die Toilette, wirft einen Stuhl aus dem Fenster oder liegt zwischen Müll auf einer dreckigen Matratze. In einer anderen Szene zündet Sascha einen Böller an, wirft ihn einen Hang hinunter und entfacht so ein Feuer im Gebüsch – im weiteren Verlauf scheint sich das Feuer auszubreiten und sogar die Feuerwehr muss es löschen.

Die Fans waren von diesem Video total durcheinander. "Hä sehe ich das richtig, dass ihr ein Feuer ausgelöst habt?! Irgendwie gar nicht cool", kommentierte etwa eine Userin. Andere kritisierten auch, dass Sascha sich im Urlaub vergnügt und nicht für seine zwei Kinder da sei. Ein Follower machte jedoch auch darauf aufmerksam, dass Sascha lediglich das Musikvideo zu dem Lied "Glimpse Of Us", das er unter seinen Zusammenschnitt von Clips legte, nachmachen würde: "Passt mega zum Musikvideo. Deine Interpretation davon ist echt gut. Hoffe, dein Chaos ist bald wieder etwas aufgeräumt."

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Paola Maria und Sascha Koslowski mit ihren Kindern Alessandro und Leonardo

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski mit einer Unbekannten, November 2022

Anzeige

Instagram / alexanderkoslowski Sascha Koslowski in seinem Video

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de