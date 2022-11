Cher und Lover Alexander Edwards auf Konzert von The Weeknd

So sieht also eine Datenight im Leben von Cher (76) aus! Die erfolgreiche Musikerin datet den 40 Jahre jüngeren Musikproduzenten Alexander Edwards – das bestätigte sie Anfang November, nachdem bereits ein paar Liebesgerüchte die Runde gemacht hatten. Nicht alle Fans heißen ihre Beziehung gut und sticheln wegen des großen Altersunterschiedes gegen die zwei. Doch davon lässt sich das polarisierende Pärchen nicht unterkriegen: Bei einem Konzert von The Weeknd (32) zeigten Cher und Alexander jetzt ganz offen ihre Zuneigung!

Das berichtet jetzt das Onlinemagazin TMZ, dem auch ein Video von der Situation vorliegt. Cher und Alexander gehörten zu den Besuchern von The Weeknds Konzert in Los Angeles am Sonntag – und gingen mit den anderen Fans zur Musik ab. Besonders süß: Wenn sie nicht gerade getanzt haben, hielten die beiden Händchen! Das Paar wirkt auf den Aufnahmen ziemlich glücklich.

Über die Kritik an ihrer Beziehung kann Cher nur lachen. Mirror zitierte die 76-Jährige: "Liebe kennt keine Mathematik." Alexander würde sie wie eine Königin behandeln – und habe bereits ihre Familie kennenlernen dürfen. Glaubt ihr, die beiden bleiben zusammen? Stimmt in unserer Umfrage ab!

The Weeknd, Sänger

Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Cher bei den CFDA-Awards in New York im November 2022

