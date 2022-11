Cher bestätigt ihre Romanze mit einem 40 Jahre jüngeren Mann

Jetzt ist es offiziell! Cher (76) hatte bisher ein eher holpriges Liebesleben. Bereits zwei gescheiterte Ehen und zahlreiche kurzweilige Liebschaften hat die "If I Could Turn Back Time"-Interpretin vorzuweisen. Erst vor ein paar Tagen war die Sängerin dann mit dem Musikproduzenten Alexander Edwards händchenhaltend abgelichtet worden – und die Gerüchteküche brodelte. Jetzt machte Cher ihre Beziehung zu dem Ex von Amber Rose (39) öffentlich!

Wie Mirror berichtete, bestätigte die 76-Jährige ihre Beziehung zu dem 40 Jahre jüngeren US-Amerikaner in den sozialen Medien. Er behandle sie "wie eine Königin". Bezogen auf den krassen Altersunterschied meinte die Popikone schulterzuckend: "Liebe kennt keine Mathematik." Sie fügte hinzu, dass das Paar sich auf der Paris Fashion Week kennengelernt habe und er bereits ihre Familie kenne.

Verliebte Alexander sich etwa bei ihrer Model-Performance in Cher? Bei der Paris Fashion Week lief sie nämlich bei einer Show von Balmain über den Laufsteg. Für diesen großen Auftritt hatte die Musikerin einen eng anliegenden Latex-Einteiler, hohe Plateau-Stiefel und dazu passende Handschuhe getragen.

ActionPress Cher und Alexander Edwards in West Hollywood

Instagram / ae4president Alexander Edwards im November 2019

Getty Images Cher bei der Paris Fashion Week im September 2022

