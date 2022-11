Erste Trennung von Ben: Jennifer Lopez dachte, sie stirbt

Jennifer Lopez (53) nahm ihr erstes Liebes-Aus mit Ben Affleck (50) ganz schön mit. Im vergangenen Juli traten die Sängerin und der Schauspieler gemeinsam vor den Traualtar. Die beiden hatten es bereits Anfang der 2000er-Jahre miteinander versucht, ihre Hochzeit damals jedoch kurzfristig abgesagt. Wie schwer die ganze Sache für die "Hustlers"-Darstellerin war, machte sie nun deutlich: Jennifer verriet, dass sie nach der ersten Trennung von Ben dachte, sie würde sterben.

Mit Zane Lowe (49) sprach die 53-Jährige nun über das 20. Jubiläum ihres Albums "This Is Me... Then" sowie die Erscheinung ihrer neuen Platte "This Is Me... Now". In diesem Zuge blickte sie auch auf ihr Liebesleben zurück und fand bewegende Worte über ihre erste Trennung von dem "Tiefe Wasser"-Darsteller. So begann J.Lo zu berichten, dass sie einige Lieder ihres damaligen Albums nicht mehr auf der Bühne aufführen konnte, weil es nach dem Beziehungsende einfach zu schmerzhaft gewesen sei. "Als wir die Hochzeit vor 20 Jahren absagten, war das der größte Liebeskummer meines Lebens. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, dass ich sterben würde", gestand sie im Apple Music-Interview.

"Es war ein Teil von mir, den ich zu dieser Zeit verdrängen musste, um weiterzumachen und zu überleben. Das war eine Überlebenstaktik", versicherte Jennifer. 18 Jahre lang hätte sie nach dem Liebes-Aus das Gefühl gehabt, nichts richtig machen zu können. Deswegen sei sie umso glücklicher, dass Ben und sie schließlich wieder zueinandergefunden hätten.

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez beim 78. Filmfestival in Venedig, 2022

Anzeige

Getty Images Jennifer Lopez und Ben Affleck im Oktober 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de