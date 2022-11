"Gehe kaputt": Laura Morante äußert sich zur Mike-Trennung

Laura Morante (31) leidet unter ihrem Liebes-Aus. Vor wenigen Tagen gaben sie und Mike Heiter (30) überraschend bekannt, dass sie sich getrennt haben. Zwei Jahren waren die TV-Bekanntheiten zusammen und galten für ihre Fans als absolutes Traumpaar, direkt vor der Trennung zeigten sie sich noch turtelnd im Urlaub – nun ist alles aus. Nach der Trennung geht es Laura jetzt gar nicht gut...

"Wenn ich die Bilder sehe, macht mich das schon krass traurig, bricht mir mein Herz", gestand sie auf Instagram ehrlich. Mike und Laura hätten so viele schöne Zeiten zusammen erlebt und sehr viel Spaß gehabt, doch zu große Unstimmigkeiten hätten zum schmerzhaften Ende geführt: "Ich bin ehrlich, ich gehe kaputt", stellte sie klar. Dennoch tröste sich die Are You The One?-Kandidatin immer wieder mit einem Gedanken. "Der Richtige würde niemals zulassen, dass du gehst", machte sie deutlich – und wenn man nicht um sie kämpfe, passe man eben nicht zusammen.

Die Trennung macht Laura auch körperlich zu schaffen: "Einfach schon drei Tage nicht mehr gegessen. Hat seinen Vorteil, so eine Trennung vor Weihnachten", berichtete die Influencerin. Das sei jedoch nicht gesund und auch nicht empfehlenswert – sie habe einfach nur nichts runterbekommen.

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante im Juli 2022

Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, TV-Bekanntheit

Anzeige

Instagram / mikeheiter Mike Heiter und Laura Morante, Reality-TV-Darsteller

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de