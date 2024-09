Ja-Sager: Laura ist abgeturnt von "Are You The One?"-Nikola

Bei Are You The One – Reality Stars in Love lässt der nächste Streit wie gewohnt nicht lange auf sich warten. Eigentlich funkte es zuletzt zwischen Laura Morante (33) und Nikola Glumac (28). Doch der Ex von Gloria Glumac (32) kann seine Finger nicht bei sich lassen: In der aktuellen Doppelfolge der beliebten Datingshow tanzt er ausgiebig mit Laura Maria Lettgen und erklärte später gegenüber Lars Maucher (27), dass sie "die Krasseste" in der Villa sei. Zu viel für die andere Laura: Eingeschnappt gibt sie Nikola zu verstehen, wie wenig sie von seiner Aktion hält. "Es turnt mich so krass ab, wenn ein Mann nicht Nein sagen kann", meint sie enttäuscht.

Die beiden suchen das Gespräch und können ihre Differenzen vorerst beiseitelegen, doch der Frieden in der Villa hält nicht lange an. Bei der nächsten Party kommt es erneut zu Spannungen: Über mehrere Ecken erfährt Laura, dass Nikola auf der Tanzfläche von Nadja an seinem Gemächt berührt wurde. Dass ihr Auserwählter die intime Geste zugelassen und danach unter den Tisch gekehrt hat, geht der Ex von Mike Heiter (32) gegen den Strich. Das Duo befindet sich also wieder am selben Punkt wie zuvor und sucht das Streitgespräch. Nikola behauptet, die Situation schlichtweg vergessen zu haben. Laura erklärt resigniert: "Ich glaube schon, dass das eine billige Ausrede war."

Verfällt Nikola etwa in alte Muster? Zu Beginn der Staffel sorgte er bereits für jede Menge Zoff und Tränen unter den Damen. Angeblich soll er mit Nadja vor der Show eine Beziehung eingegangen sein, nur um dann vor den Kameras so zu tun, als sei nichts zwischen ihnen gelaufen. Dies dementierte der Serbe bereits vehement – dennoch krachte es bei den beiden gewaltig. Und auch Tara Tabitha (31) brachte er mit seiner flatterhaften Art bereits zum Weinen.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Laura Morante

RTL Nikola Glumac, Kandidat bei "Are You The One - Reality Stars in Love"

