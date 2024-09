Pärchenurlaub? "Are You The One?"-Nikola und Laura ecken an

Bei Are You The One – Reality Stars in Love wird es ernst: Schon bald steht das große Finale der Staffel an. Nur, wenn alle Singles am Ende ihr Perfect Match finden, wird die begehrte Gewinnsumme ausgezahlt. In der 18. Folge macht es allerdings den Anschein, als wenn eine bestimmte Person nicht mit der Gruppe kooperieren will: Es ist Nikola Glumac (28). Die anderen Teilnehmer sind sich sicher, dass er und Nadja Großmann ein Perfect Match sind. Allerdings weigert sich der Tattoo-Liebhaber, mit ihr in die Matchbox zu gehen, weil er Laura Morante (33) noch länger kennenlernen will. "Jetzt geht es auf die Zielgerade zu und wir wollen doch gewinnen. Jetzt geht es um die Wurst und da akzeptiere ich diese Dickköpfigkeit einfach nicht", appelliert Laura blond an ihre Mitstreiter.

Bei der Challenge verschärft sich die Situation. Die Ladys müssen ihn und Lars Maucher (27) auf eine Leinwand malen. Im Anschluss entscheiden die beiden, welches Kunstwerk ihnen am besten gefällt – und dürfen mit ihrer Auserwählten auf ein Date gehen. Nikola wählt ausgerechnet das Gemälde von seiner Laura. Da die beiden allerdings schon einmal zusammen in der Matchbox waren, bringt ihr Date keine Erkenntnis für die anderen. Der gewinnorientierte Teil der Villa ist dementsprechend nicht gerade begeistert, denn für Pärchenurlaub will hier niemand den Sieg riskieren – die Stimmung kippt. "Niko ist mit drei Gehirnzellen reingegangen, jetzt hat er nur noch eine und die ist auch schon am Abnippeln", wettert Nadja.

Nikola und seine Auserwählte haben wenig Verständnis für den Frust ihrer Mitstreiter, laut ihnen sei ihr Date nämlich ein schicksalhaftes Zeichen. "Hatten wir irgendeinen Einfluss? Ihr habt doch selbst gesehen, dass die Bilder vertauscht wurden", rechtfertigt sich die 33-Jährige vor den anderen. Daraufhin packt die andere Laura die Karten auf den Tisch und spricht das aus, was alle denken: "Eine Jenny (26) ist bereit einen Lukas (30) gehen zu lassen, Gabby ist bereit Lars gehen zu lassen außer ihr beide. Ihr wollt hier nämlich Liebesurlaub machen. Das ist Bullshit, so verlieren wir."

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Nadja

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

