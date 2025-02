Walentina Doronina meldet sich zu Laura Morantes Vorwürfen

Nach einem gemeinsamen Urlaub auf Bali im vergangenen November sind Walentina Doronina (24) und Laura Morante (34) keine Freundinnen mehr. Vor wenigen Tagen hat die Ex von Mike Heiter (32) dann ausgepackt, warum zwischen den beiden jungen Frauen gerade so großer Streit herrscht: Sie warf der Ex von Can Kaplan vor, auf der Insel zwei Typen kennengelernt zu haben, die Wale über das Wohlbefinden und die Sicherheit von ihr gestellt hätte. Jetzt hält Wale dagegen. Auf Instagram schildert die Blondine mit größter Sorgfalt jedes Detail des Urlaubs. Dass sie den beiden fremden Männern angeboten habe, in der von ihr und Laura gebuchten Villa zu übernachten, wäre eine Lüge. Dass Laura jetzt mit den angeblichen Fakten herausrückt, sei für Walentina nur ein Betteln nach Aufmerksamkeit. "Das hat mir gezeigt, dass da richtig viel Neid und Frust dahinter steckt", meint sie.

Denn laut Wale sei Laura schon während des Urlaubs nicht damit klargekommen, dass die beiden männlichen Bekanntschaften kein Interesse an ihr gezeigt hätten. "Das ist wahrscheinlich ein Triggerpunkt für dich, dass dich kein Typ ernst nimmt", spricht Wale ihre ehemalige Freundin direkt an. Denn die habe in der Vergangenheit ihr Herz an unerreichbare Männer verschenkt, die nichts von ihr gewollt hätten. Noch dazu schwebt ihr Ex Mike mit seiner Verlobten Leyla Lahouar (28) gerade im siebten Himmel. "Ich wünsche dir wirklich, dass dich nach Mike mal wieder einer ernsthaft liebt und nicht nur als Bumsobjekt sieht", meint Walentina in ihrer Story an Laura gerichtet und fügt hinzu: "Ich bin interessant, ich bin nach fünf Jahren immer noch interessant. Ganz viele sind das nicht, unter anderem zählst du auch dazu."

Es ist nicht das erste Mal, dass Laura den verpfuschten Bali-Urlaub in der Öffentlichkeit thematisiert. Schon während der Insel-Auszeit meldete sie sich bei ihren Fans im Netz, um zu erklären, dass sie ihre Zeit dort alleine fortsetzen werde. Dass sie sich nun wieder gegen Walentina ausspricht, ist für die Blondine ein Zeichen, dass ihre ehemalige BFF auch noch öfter darüber quatschen wird. Allerdings wolle sich Wale gar nicht weiter damit herumschlagen. Wie sie in ihrer Story in einem knappen Nebensatz noch andeutet, werde sich ihr Anwalt um alles Weitere kümmern.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina im Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / lauramorante___ Laura Morante im Januar 2024

Anzeige Anzeige