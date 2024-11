Beefen sich jetzt etwa Laura Morante und Walentina Doronina?

Eigentlich verbringen Laura Morante (33) und Walentina Doronina (24) derzeit einen gemeinsamen Urlaub auf Bali. Doch offenbar kriselt es jetzt gewaltig zwischen den Reality-Sternchen. Nicht nur haben sich die beiden urplötzlich auf Instagram entfolgt, sondern Laura berichtet in ihrer Story auch, dass sie ihren Urlaub nun alleine fortsetzen wird. "Ab heute beginnt mein Urlaub alleine auf Bali. Ich bin sehr gespannt. Es kam jetzt alles anders als erwartet, aber ist gar nicht schlimm, ist sogar besser", erklärt die Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidatin kryptisch.

Weitere Details möchte die Beauty aber nicht preisgeben, wie sie betont: "Ansonsten brauche ich aber auch nicht weiter darauf einzugehen. Ich hoffe, man kann das respektieren." Walentina hat sich indessen bisher noch nicht zu Wort gemeldet. Stattdessen postet die Blondine weiterhin Urlaubseinblicke auf ihrem Social-Media-Profil und lässt sich die vermeintliche Zankerei mit ihrer Busenfreundin nicht anmerken.

Auch in der Liebe lief es bei Walentina zuletzt weniger harmonisch ab. Anfang dieses Monats trennte sich die Reality-TV-Bekanntheit von Kevin Saszik. Wie der Boxprofi vor wenigen Tagen auf Instagram andeutete, verlief die Zeit danach anders als von ihm erwartet. Kevin habe nach der Beziehung ein "respektvolles, positives Verhältnis" angestrebt, doch laut ihm sei das wohl ein einseitiger Wunsch. "Leider genügt das offenbar nicht und mir wurde explizit damit gedroht, dass rufschädigende Informationen und somit Falschinformationen über mich in der Öffentlichkeit verbreitet werden würden", erklärte er in einem Statement.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und Kevin Saszik

