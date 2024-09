Darum funkt es bei "Are You The One?"-VIP-Nikola und Laura

Nikola Glumac (28) hat bei Are You The One – Reality Stars in Love schon mit so einigen Frauen angebandelt. Mit einer scheint es aktuell aber richtig gut zu passen: Zwischen dem Reality-TV-Star und Laura Morante (33) hat es gefunkt! Doch was hat Laura, was Nikola bei den anderen Anwerberinnen bisher gefehlt hat? Das verrät er jetzt exklusiv im Promiflash-Interview: "Laura ist eine liebevolle Frau mit viel Respekt und Anstand und sie hat keinen Stress gemacht." Die gelernte Friseurin scheint es dem 28-Jährigen so sehr angetan zu haben, dass er seinen Fokus komplett auf sie legen möchte: "Ich habe mich bei ihr sehr wohlgefühlt. Bis jetzt, was man schon gesehen hat. Deshalb hat sie es geschafft 'exklusiv' mit mir zu sein."

Die Gefühle des gebürtigen Serben scheinen von der 33-Jährigen erwidert zu werden. "Zwischen mir und Nikola stimmt einfach die Chemie. Wir haben tolle Gespräche, er gibt mir die gewünschte Aufmerksamkeit, die ich brauche", plaudert die Ex-Freundin von Mike Heiter (32) im Gespräch mit Promiflash. "Auch weil er mir alles erzählt, was die Mädels machen. Das gibt mir das Gefühl, dass wir ein Team sind. Wir arbeiten zusammen und nicht gegeneinander", erzählt Laura weiter. Schmunzelnd fügt sie hinzu: "Er gibt mir einfach ein tolles Gefühl und natürlich sieht er auch gut aus – sonst wären die ganzen Frauen ja nicht so verrückt nach ihm."

Dass Nikola und Laura M. sich in der Show wie ein Couple benehmen, scheint vor allem zwei Mitkandidatinnen ziemlich gegen den Strich zu gehen: Nadja Großmann und Laura Maria Lettgen alias "Laura blond" versuchen immer wieder, den Temptation Island-Star zu verführen. Seine Auserwählte findet diese Aktionen alles andere als cool – eine ernsthafte Konkurrenz scheint sie in den Mädels aber nicht zu sehen. "Mittlerweile wird es richtig peinlich und ihr verliert langsam euer Gesicht", schoss die Kampf der Realitystars–Bekanntheit in der aktuellen Folge gegen Laura blond.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Laura Morante

Instagram / lauralettgen "#CoupleChallenge"-Kandidatin Laura Maria Lettgen im Februar 2022

