So steht Ex-Freundin Laura zu Mike Heiters TV-Verlobung

Mike Heiter (32) überraschte seine Freundin Leyla Lahouar (28) am Sonntag mit einem Heiratsantrag – und zwar live bei Promi Big Brother. Während die Verlobung nicht bei allen Realitystars gut anzukommen scheint, ist eine Person ein Fan der Aktion. Laura Morante (33), TV-Bekanntheit und Ex-Flamme des ehemaligen Dschungelcamp-Teilnehmers erklärt gegenüber RTL: "Natürlich freue ich mich für die beiden! Ich finde, sie sind echt süß zueinander und passen gut zusammen." Für sie persönlich wäre der Antrag etwas zu früh gewesen: "Ich bin ein sehr rationaler und besonnener Mensch und finde, die beiden hätten sich ruhig noch Zeit lassen können, da sie ja erst dieses Jahr zusammengekommen sind und dieser Antrag sehr abrupt kam."

Aus Leylas Reaktion liest Laura allerdings, dass der gebürtige Essener alles richtig gemacht habe. "Ich denke, Liebe kennt keine Zeit und wenn es sich richtig anfühlt, dann ist es richtig! Außerdem hatte Leyla sich sehr gefreut, das hat diesen Moment dann einfach nur bestätigt!", verrät sie dem Sender. Dass dieser Meilenstein im TV gesendet wurde, findet sie überhaupt nicht schlimm: "Da sich Mike und Leyla mit und durch Reality-TV definieren, hätte ich eigentlich nichts anderes erwartet, als dass der Antrag dann im Fernsehen stattfindet."

Im Gegensatz zu Laura war Cecilia Asoro (28) wenig begeistert von dem Heiratsantrag. Die mittlerweile ausgeschiedene "Promi Big Brother"-Kandidatin machte ihre Meinung auf Instagram deutlich: "Ich wünsche niemandem so einen schrecklichen Antrag." Die Influencerin habe sich besonders daran gestört, dass der große Bruder bei der Verlobung seine Finger im Spiel hatte: "Ich will nicht, dass jemand meinen Mann dazu zwingt, auf die Knie zu gehen, das war der peinlichste Moment ever."

Joyn Leyla Lahouar und Mike Heiter bei "Promi Big Brother", 2024

Sat. 1 Cecilia Asoro, Reality-TV-Star

