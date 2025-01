Nach Freundschaftsende: Laura Morante packt über Wale aus

Laura Morante (34) möchte nicht länger schweigen. Im November verbrachte die Reality-TV-Bekanntheit einen gemeinsamen Urlaub mit Walentina Doronina (24) auf Bali. Doch dieser endete ganz abrupt. Im "Blitzlichtgewitter Podcast" packte Laura nun gegen die Germany Shore-Teilnehmerin aus. Demnach sei die Freundschaft zwischen den beiden wegen Männern zerbrochen. "Ich wollte nicht, dass diese Typen in unsere Villa kommen, auch wenn die nett sind", erinnerte sich Laura zurück. Offenbar machte Walentina Bekanntschaft mit einem Mann, den sie gerne mit in das gemeinsame Feriendomizil genommen hätte. "Sie ist halt ein sehr egoistischer Mensch und ist dann wahrscheinlich davon ausgegangen, dass ich irgendwie am Pool schlafe oder auf dem Sofa – das möchte ich nicht! Und sie hat es trotzdem gemacht", schilderte sie weiter.

Laura bemängelte außerdem Walentinas Umgangsformen. "Sie ist mit mir umgegangen, als wäre ich ihre Bedienstete. Auch wie sie mit anderen Menschen umgegangen ist, das kann ich einfach nicht vertreten", berichtete Laura im Laufe der Aufnahme. Anschließend sei ihr der Kragen geplatzt und sie konfrontierte Walentina mit allen Dingen, die sie gestört haben. Den Freundschaftsabbruch habe die Ex von Can Kaplan zwar hingenommen, aber sie holte auch zum Gegenschlag aus: "Sie erfindet dann Sachen und ist leider eine sehr unehrliche Person. Ihr Problem ist einfach, dass sie die Verantwortung über ihr Leben nicht übernehmen kann und versucht dann, die Fehler auf jemand anderen zu projizieren."

Dass Laura ihren weiteren Bali-Urlaub alleine verbringen wird, kündigte sie auf Instagram an. "Ab heute beginnt mein Urlaub alleine auf Bali. Ich bin sehr gespannt. Es kam jetzt alles anders als erwartet, aber ist gar nicht schlimm, ist sogar besser", betonte sie in ihrer Social-Media-Story. Doch damit nicht genug: Zur gleichen Zeit fiel aufmerksamen Fans auf, dass sich die beiden Frauen auf der Plattform sogar entfolgten.

Instagram / lauramorante___ Laura Morante, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

