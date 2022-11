Gigantischer Weihnachtsbaum: Fans kritisieren Kylie Jenner

Kylie Jenner (25) macht keine kleinen Sachen! Der Realitystar ist bekannt dafür zu zeigen, was er hat – erst recht zu besonderen Anlässen. Der The Kardashians-Star gab ihren Fans einen Einblick in die Vorbereitungen auf Weihnachten, darunter auch ihren gigantischen Weihnachtsbaum – dieser ragte bis zur Decke. Stolz teilte sie ein paar Ausschnitte der prachtvollen Tanne – jedoch gefiel dies ihren Followern ganz und gar nicht!

Auf Instagram teilte die 25-Jährige ein Video des eindrucksvollen Baums und dokumentierte jeden Schritt der aufwendigen Dekoration. In dem Reel ist zu sehen, wie ein Team von Männern die Dekoration in ihrer Villa zusammenstellt. Unter den Helfern war auch Kylies Tochter Stormi (4), welche ein paar Ornamente auf die Äste legte. Ihre Follower hatten jedoch gemischte Gefühle zu der enorm großen Tanne. Ein Fan kommentierte scherzhaft: "Dieser Baum ist unausstehlich." "Ihr stellt Leute ein, die euren Baum schmücken? Was ist das für eine Tradition?", wetterte eine andere Person in den Kommentaren.

Kylies Riesentanne ist die neueste übertriebene Feiertagsinszenierung der Familie Kardashian-Jenner. Diese feierten kürzlich Thanksgiving, welches sie zum Anlass nahmen, sich mit individuellen Porträts im royalen Stil zu präsentieren.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner

Instagram / kyliejenner Weihnachtsbaum von Kylie Jenner

Instagram/kyliejenner Einige Mitglieder der Kardashians als Porträts an der Wand, 2022

