Öffentliche Liebe mit Paco? Melissa Damilia spricht Klartext

Melissa Damilia (27) stellt hiermit wohl so einiges klar! Die einstige Bachelorette sorgte wieder einmal für Schlagzeilen, denn: Immer öfter sah man in ihren Storys den einstigen Love Island-Gewinner Paco Herb. Mit einem Kuschelvideo legten sie noch eine Schippe drauf. Daraufhin wurde es etwas stiller um die beiden. Doch jetzt scheint sie die Unklarheiten beseitigen zu wollen: Melissa spricht nun über öffentliche Beziehungen!

Via Instagram stellte ein neugieriger Follower der Influencerin die Frage, ob sie Beziehungen künftig eher privat oder öffentlich ausleben wolle. Melissa hat darauf eine klare Antwort. "Ich denke, es ist eine gesunde Mischung aus beidem – für mich fühlt es sich so am besten an", schrieb die Beauty. Die TV-Persönlichkeit scheint sich mit den Postings mit Paco offenbar wohlzufühlen. Sind die beiden jetzt also ganz offiziell ein Paar?

Ein ganz klares Statement gab es nicht, doch das scheint für Melissa nach den unzähligen Kuschelaufnahmen auch überflüssig zu sein. Denn als ein weiterer Fan fragte, ob sie noch mit Paco zusammen sei, teilte sie eindeutige Screenshots. Sie zeigte, wie sie in die Heimatstadt des Hannoveraners reist und nahm Bezug auf die Diskussion über öffentliche oder private Liebe. Hier sind die Fronten offenbar geklärt.

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia im November 2022

Instagram / melissadamilia Paco Herb und Melissa Damilia im Oktober 2022

Instagram / melissadamilia Melissa Damilia, Influencerin

