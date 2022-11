Seltener Anblick: Kylie Jenner teilt Fotos mit ihrem Sohn!

Kylie Jenner (25) gibt private Einblicke! Der Keeping up with the Kardashians-Star und sein Freund Travis Scott (31) wurden im Februar dieses Jahres zum zweiten Mal Eltern. Nach der Geburt ihrer Tochter Stormi Webster (4) 2018 durfte sich das Paar über einen Sohn freuen. Der Name ihres Kindes lautete vorerst Wolf Webster, jedoch sorgte die Beauty bei dem Thema immer wieder für Verwirrung. Auch das Gesicht ihres Sohnes wird bewusst geheim gehalten. Jetzt teilte Kyle aber ein seltenes Pic mit ihrem Nesthäkchen!

Via Instagram teilte die Beauty eine Reihe von Bildern mit ihrem Sohn Wolf sowie ihren Liebsten und schrieb dazu: "Highlights". Auf einem der Fotos läuft Kylie in einem schwarzen Abendkleid mit ihrem Sohn im Arm und Stormi an ihrer Seite. Alle drei sind dabei aber nur von hinten zu sehen. Auf einem anderen Schnappschuss sitzt der Reality-TV-Star auf einer grünen Wiese und hält seinen Sohn. Allerdings verdeckt sie mit ihrer Hand sein Gesicht. Auch ein drittes Bild zeigt Mutter und Sohn gemeinsam – hier wurde ebenfalls darauf geachtet, Wolf privat zu halten. Was man trotzdem sehen kann: Der kleine Mann ist schon ganz schön gewachsen und kann süße braune Löckchen vorweisen.

Unter dem Post hagelte es selbstverständlich Kommentare. Ein User schrieb voller Begeisterung: "Jedes Bild macht mich glücklicher und glücklicher", ein anderer wiederum zeigte sich sehr aufgebracht und sagte: "Mädchen, zeig uns das verdammte Baby".

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Stormi Webster und Wolf Webster, November 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Wolf Webster, November 2022

Getty Images Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner im August 2019 in Santa Monica

